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Взрыв "Буревестника": появилась карта вероятного разлета нуклидов

Взрыв "Буревестника": появилась карта вероятного разлета нуклидов - Фото
Фото: pixabay.com
19.08.2019, 12:48

Украину также зацепило. На схеме, помимо схемы миграции радионуклидов, видно и расположение станций мониторинга ядерных взрывов.

В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".

Ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска ушли в оффлайн спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Договор подписали 183 страны. Не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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радиация архангельск Северодвинск буревестник ядерный реактор
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