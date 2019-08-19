Взрыв "Буревестника": появилась карта вероятного разлета нуклидов

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В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".

Ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска ушли в оффлайн спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Договор подписали 183 страны. Не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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