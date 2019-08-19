Взрыв ракеты. Станции мониторинга радиации в РФ ушли в оффлайн

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Работающие в РФ по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) две станции мониторинга под Северодвинском перестали передавать сигналы через два дня после взрыва ракеты на полигоне, из-за которого случилась утечка радиации. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Зербо говорит, что власти России объяснили пропажу сигнала со станций "проблемами с сетью и связью".

Он не дает оценок таким заявлениям и ждет дальнейших отчетов после возобновления работы станций.

"Это очень странное совпадение, что станции прекратили отправлять данные вскоре после инцидента 8 августа. Вероятно, это потому, что они хотят скрыть технические детали ракетно-двигательной установки, которую пытаются и не могут разработать", - сказал исполнительный директор НПО Ассоциация по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

По его словам, это не является законной причиной для прекращения передачи данных мониторинга через сеть подобных станций.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор.14 августа российский отдел Greenpeace сообщил, что власти скрывают часть инофрмации об утечке радиации во время аварии.15 августа стало известно, что департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода на севере страны.