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Путин впервые прокомментировал взрыв и радиацию на полигоне

Путин впервые прокомментировал взрыв и радиацию на полигоне - Фото
Владимир Путин (Фото - ЕРА)
20.08.2019, 09:29

Президент России уверяет, что "радиационных рисков нет"

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин впервые за 11 дней с момента аварии на полигоне в Архангельской области прокомментировал инцидент. Об этом сообщает Reuters.

Выступая вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в преддверии их двусторонних переговоров, Путин заверил, что "радиационный риск отсутствует", а власть "принимает все необходимые меры безопасности".

Путин также добавил, что раненые и погибшие в результате взрыва будут представлены к госнаградам.

Вчера в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Часть загрязненного воздуха попала и на территорию Украины.

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