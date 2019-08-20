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Взрыв ракеты. В РФ отключены еще две станции мониторинга радиации

Взрыв ракеты. В РФ отключены еще две станции мониторинга радиации - Фото
Фото: скриншот видео Время Науки
20.08.2019, 11:33

Прекратили передачу данных две станции, находящиеся в 3500 километрах от места происшествия под Северодвинском

Четыре станции мониторинга ядерных взрывов в РФ, которые входят в международную систему, прекратили передачу данных после взрыва 8 августа на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Станции в Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтай), прекратили передачу данных 13 августа, рассказывает исполнительный директор Организации Лассина Зербо. Они находятся в более чем 3500 км от места происшествия.

Вчера стало известно, что ранее перестали передавать данные о радиационном фоне мониторинговые станции в Кирове и подмосковной Дубне.

Фото: Организация ДВЗЯИ

"Мы продолжаем обращаться к сотрудникам станций России, чтобы те как можно скорее возобновили работу", - рассказал Зербо.

Эксперты не исключают, что российские власти отключили станции, чтобы скрыть информацию о причинах и масштабах происшествия.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация находится под контролем российских властей и радиационные риски отсутствуют.

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