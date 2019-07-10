На подлодке Комсомолец обнаружена сильнейшая утечка радиации: TV2

АПЛ Комсомолец (фото - пресс-служба Пентагона)

Проба воды из вентиляционной трубы затонувшей на глубине 1658 метров советской атомной подлодки К-278 Комсомолец показала превышение обычного уровня радиации в чистой морской воде в 100 000 раз. Об этом со ссылкой на заявление норвежских исследователей сообщил телеканал ТV2.

Ученые из экспедиции, которая состоялась при помощи спецсудна G.O. Sars, добавили: это лишь предварительные данные. Более того, две другие пробы не показали превышения уровня радиации. Не сообщается, взяты ли эти пробы в том же месте - или другом на месте гибели АПЛ.

Они заверили, что рыбаки могут и дальше ловить рыбу в этом районе.

Российская экспедиция 12-летней давности также говорила о превышении уровней радиации.

Пожар возник в двух смежных отсеках. Через разрушенную систему цистерн главного балласта произошло затопление. Экипаж успел заглушить реактор, но на дне Норвежского моря, помимо него, лежат и ракеты с ядерными зарядами. Затонувший 7 апреля 1989 года "Комсомолец" могут попытаться поднять для утилизации опасных узлов в ближайшие десятилетия.

На ВМФ СССР обвинили в причинах аварии конструкторов и судостроителей, а те говорили о неумелых и даже безграмотных действиях экипажа.

Этой АПЛ принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подлодок - 1027 метров.

Ниже - фото АПЛ спустя 30 лет после крушения.

Фото: Aage Aune / TV 2

Фото: Øystein Bogen

1 июля 2019 года произошел инцидент на субмарине Севфлота РФ АС-31 (Лошарик): погибли 14 подводников. Официально ведомство Сергея Шойгу сообщило о нем только на следующий день, и лишь после того, как слухи в СМИ распространили "источники". СМИ пишут о коротком замыкании на борту, из-за которого случился пожар. Минобороны РФ пишет, что инцидент произошел "при проведении батиметрических измерений в территориальных водах России", и уверяют: реактор в аварии не пострадал.

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