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03.07.2019, 11:32

На "Лошарике" погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат

На "Лошарике" погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Всего на глубоководном аппарате российского флота погибли семь капитанов 1-го ранга. Выжить удалось четырем-пяти членам экипажа: они в госпитале.

Руководство страны-оккупанта РФ отказывается называть не только имена погибших военных на атомной подводной станции ВМФ России в Баренцевом море, но и тип субмарины. Вместо этого имен некоторых из насмерть отравившихся продуктами горения подводников опубликовал ресурс База.

Среди погибших из-за пожара на глубоководном аппарате АС-12 - два Героя России из в/ч  45707 в Петергофе: капитаны первого ранга Денис Долонский (командир) и Николай Филин (испытатель глубоководной военной техники). Первому "героя" дали около 6-7 лет назад "за исследование Арктики и Антарктики", второму - в 2018 году.

Погиб еще один капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Четвертый погибший, о котором пишет База, - Денис Опарин: его отец Александр Опарин - Герой России, капитан 1-го ранга и командир в/ч в Санкт-Петербурге, к которой приписан весь экипаж. Александр Опарин в 2000-м участвовал в спасательной экспедиции по "Курску".

Официального подтверждения информации выше нет.

Инцидент на субмарине Северного флота РФ, в котором погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Официально ведомство Сергея Шойгу сообщило о нем только на следующий день, и лишь после того, как слухи в СМИ распространили "источники". Причина пожара неизвестна, СМИ пишут о коротком замыкании. В Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности заявили, что власти РФ уведомили их о "взрыве газа" на борту подлодки. Повышения радиационного фона, утверждают норвежцы, нет.

Минобороны РФ пишет, что инцидент произошел "при проведении батиметрических измерений в территориальных водах России". АС-12 - секретная подлодка ВМФ РФ для диверсионных операция на экстремальных глубинах. Из-за особенностей конструкции на флоте ее называют "Лошариком".

Сейчас станцию отбуксировали на базу в Североморске.

СМИ писали о том, что пожар произошел не на АС-12, а на АПЛ-носителе станции - либо на БС-64 "Оренбург", либо на БС-64 "Подмосковье".

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Теги: подлодка, минобороны рф, сергей шойгу, подмосковье, апл, лошарик, АС-12, Оренбург
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