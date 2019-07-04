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04.07.2019, 10:37

Власти РФ уверяют, что реактор "Лошарика" в аварии не пострадал

Власти РФ уверяют, что реактор "Лошарика" в аварии не пострадал - Фото
АПЛ Подмосковье (фото - topwar.ru / Олег Кулешов)

Власти РФ впервые признали, что на борту аварийного глубоководного аппарата была ядерная энергетическая установка

Авария с гибелью большей части экипажа глубоководной станции ВМФ РФ произошла из-за "пожара в аккумуляторном отсеке", а сама подлодка была с ядерной силовой установкой: она якобы не пострадала. Об этом президенту страны-оккупанта РФ Владимиру Путину отчитался тамошний министр обороны Сергей Шойгу, пишут росСМИ.

Пожар в аккумуляторном отсеке, который "получил некое распространение", назван основной причиной ЧП.

Шойгу заверил Путина, что реакторная установка "полностью изолирована и безлюдна, полностью в работоспособном состоянии".

Ранее в Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности заявили, что власти РФ уведомили их о "взрыве газа" на борту подлодки. Повышения радиационного фона, утверждают норвежцы, нет.

Шойгу заявил, что по первой оценке, глубоководный аппарат подлежит восстановлению.

В первые дни возникла путаница с названием аппарата. СМИ называли ее АС-12, однако правильный индекс - АС-31.

Инцидент на субмарине Севфлота РФ, в котором погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Официально ведомство Сергея Шойгу сообщило о нем только на следующий день, и лишь после того, как слухи в СМИ распространили "источники". СМИ пишут о коротком замыкании на борту, из-за которого случился пожар. Минобороны РФ пишет, что инцидент произошел "при проведении батиметрических измерений в территориальных водах России".

АС-31 - секретная подлодка ВМФ РФ для диверсионных операций на экстремальных глубинах. Из-за особенностей конструкции на флоте ее называют "Лошариком". Сейчас ее отбуксировали на базу в Североморске.

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Теги: подлодка, апл, лошарик, АС-12, АС-31
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