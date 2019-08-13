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Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации был превышен в 16 раз

Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации был превышен в 16 раз - Фото
Иллюстративное фото: EPA
13.08.2019, 12:37

Специалисты признали, что в шести из восьми пунктов Северодвинска были зафиксированы превышения мощности дозы радиации в 4-16 раз

Из-за взрыва на военном полигоне около Северодвинска в Архангельской области России гамма-фон в городе был превышен в 4−16 раз. Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По информации Северного УГМС на 12:00  8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД для данной территории", - отмечается в сообщении.

Фото: meteorf.ru

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. В 14:30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

  • 8 июля 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

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