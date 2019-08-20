Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв ракеты. В ГСЧС рассказали о радиационной ситуации в Украине

Взрыв ракеты. В ГСЧС рассказали о радиационной ситуации в Украине - Фото
Иллюстративное фото (фото - depositphotos)
20.08.2019, 18:56

Сотрудники службы по чрезывчайным ситуациям проводят усиленный мониторинг радиационного фона

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв на полигоне в Арханегльской области не повлиял на радиационный фон в Украине.

Измерения проводились с 10 по 18 августа. Они показали, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках. Кроме того, в воздушных пробах не было обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс.

Спасатели сообщили, что проводят усиленный контроль в областях, которые могли пострадать от загрязненного радионкулидами воздуха. Речь идет о Киевской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесских областях.

19 августа в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Часть загрязненного воздуха могла попасть и на территорию Украины.

Смотрите также: "Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео

Напишите нам
ГСЧС радиация ракета архангельск Северодвинск буревестник ядерный реактор ненокса
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 