Утечка рутения-106. Физики кивают на РФ, у которой горели планы

Скриншот из видеозаписи

Возможной причиной появления радиоактивного рутения-106 в атмосфере Европы два года назад могло стать неудачное выполнение россиянами с комбината Маяк заказа о поставках для подземной Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии высокорадиоактивного церия-144. Об этом пишет группа физиков в журнале PNAS.

В сентябре и октябре 2017 года в воздухе над рядом стран Европы зафиксировали следы техногенного рутения-106. Концентрация вещества в воздухе была ниже максимально допустимой, но сам факт аварии породил панику и слухи.

Международная научная комиссия не смогла выяснить, кто виновник выброса. Гипотезу о падении спутника с радиоизотопным источником тепла или энергии, утечку в Румынии, а также вариант с неудачным использованием/утилизацией медприборов с рутениtv-106 позднее исключили.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон - все об аварии на ЧАЭС

Группа исследователей пишет в PNAS, что для того, чтобы извлечь церий, ОЯТ должны не менее двух лет "остывать" вне реактора. Ученые предположили, что россияне поторопились и начали перерабатывать все еще "горячее" ядерное топливо. В результате где-то произошла утечки. На последних стадиях переработки ОЯТ возникают тетраоксид и двуокись рутения - газообразные соединения изотопа, который и зафиксировали в Европе.

Исследователи предположили, что для выполнения заказа по внушительному объему церия (около 2,5 кг сверхчистого металла) в сжатые сроки "привело к неожиданным последствиям".

Читайте также: Гринпис назвал возможное место аварии на ядерном объекте в России