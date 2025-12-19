Defense Express: Большая часть Украины находится вне зоны поражения "Орешника" из Беларуси

Минимальная дальность полета "Орешника" – 700 км, а от самой отдаленной точки Беларуси до Киева – 660 км, говорят аналитики

Ракетный комплекс (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Большая часть Украины, включая Киев, находится вне пределов поражения российской баллистической ракеты "Орешник" в случае ее размещения на территории Беларуси. Об этом пишет портал Defense Express.

Аналитики указывали, что после заявлений о размещении на территории Беларуси "Орешника" в информационном пространстве появилась информация, что к Киеву ракете якобы лететь всего 1 минуту 41 секунду, к Луцку – 1 минуту 44 секунды, ко Львову – 2 минуты 24 секунды, к Вильнюсу – 1 минуту 4 секунды, а к Варшаве – 2 минуты 23 секунды.

Портал опроверг эту информацию. По словам аналитиков, эти цифры получены путем разделения расстояния до городов на заявленную скорость в 12 300 км/ч, но без всякого понимания, как на самом деле летит баллистическая ракета.

Defense Express объяснил, что "Орешник" – это баллистическая ракета. Она движется по крутой баллистической траектории, а не по прямой. Более того, ее максимальная скорость достигается лишь на очень короткий момент, после долгого разгона и после этого она вообще движется по инерции. То есть делить дальность между точкой старта и падения на максимальную скорость – ошибочно.

Аналитики констатировали, что перечисленные города, включая Киев и большую часть Украины, вообще находятся за пределами поражения "Орешника". Они объяснили это тем, что у этой двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, как и у других аналогичных, есть не только максимальная дальность, но и минимальная дальность полета.

Портал напомнил, что параметры "Орешника" известны, потому что их публично озвучили представители украинских спецслужб на брифинге в октябре. И минимальная дальность полета ракеты – 700 км, а максимальная – 5500 км. Аналитики продемонстрировали на карте ориентировочный радиус действия "Орешника".

Портал пишет, что по Киеву "Орешник" с территории Беларуси вообще попасть не может, потому что от самой отдаленной точки этой страны до украинской столицы – 660 км.

Карта: Defense Express

В ноябре 2024 года оккупанты применили "Орешник" для удара по Днепру, запустив ракету из Астраханской области.

В июле 2025-го украинская разведка сообщила LIGA.net , что нет подтвержденных данных, что оккупанты пытались использовать "Орешник" против Украины после атаки по Днепру, так же не было информации относительно дальнейших учений и испытаний этого вооружения.

Лукашенко заявил, что "Орешник" якобы есть в Беларуси с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Зеленский раскритиковал партнеров за отсутствие санкций в отношении производителей ракеты.