Пуск "Орешника" по Украине был только один – ГУР
Нет подтвержденных данных, что Россия пыталась атаковать Украину баллистической ракетой средней дальности "Орешник" после атаки по Днепру в ноябре 2024 года. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщил руководитель одного из управлений военной разведки Андрей Юсов.
"Подтвержденной информации, относительно других попыток [после 21 ноября 2024-го] применения противником БРСД "Орешник" по территории Украины нет", – заявил он.
Также нет подтвержденных данных насчет дальнейших учений и испытаний этого вооружения, отметил Юсов.
Также сотрудник ГУР объяснил, что оккупанты применили "Орешник" для удара по Днепру, чтобы создать давление на Украину и партнеров.
Повторное применение такого оружия по Украине будет зависеть от решения российского диктатора Владимира Путина, отметил представитель разведки.
Он подтвердил, что "Орешник" является экспериментальным вариантом межконтинентальной баллистики РС-26 "Рубеж" и не изготавливался серийно. Что касается других характеристик, Юсов привел следующие данные: дальность до 5500 километров (оккупанты заявляли о 6000 км), скорость – более 5 махов или 6000 км/ч (ГУР ранее сообщало, что на конечном участке траектории скорость составляла 11 махов – более 13 400 км/ч).
- Информация о возможном повторном применении "Орешника" появлялась в декабре и феврале. В последний месяц 2024-го о такой угрозе заявляло Министерство обороны США, а ГУР в ответ отмечало, что от россиян "можно ожидать чего угодно" и призвало не пренебрегать опасностью.
- В том месяце дважды перекрывалось воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, откуда запускался "Орешник" по Днепру. Тогда же российский диктатор Путин также угрожал применить это вооружение, после чего президент Зеленский нецензурно выругался в его адрес.
- Через два месяца после этого Центр противодействия дезинформации опровергал данные, которые распространялись в интернете, якобы РФ запускала "Орешник" для атаки по Украине, но тот упал и разорвался на территории оккупантов. В мае оккупанты снова на три дня перекрывали воздушное пространство над Капустиным Яром.
- В июне Зеленский сообщал, что большинство российских предприятий, которые вовлечены в производство "Орешника", до сих пор не под санкциями, и анонсировал, что Украина и партнеры исправят это.
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