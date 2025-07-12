Пуск "Орешника" по Украине был только один – ГУР

Нет подтверждений новых попыток пусков и дальнейших учений и испытаний этой ракеты после ноября 2024-го, заявили в военной разведке

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Нет подтвержденных данных, что Россия пыталась атаковать Украину баллистической ракетой средней дальности "Орешник" после атаки по Днепру в ноябре 2024 года. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщил руководитель одного из управлений военной разведки Андрей Юсов.

"Подтвержденной информации, относительно других попыток [после 21 ноября 2024-го] применения противником БРСД "Орешник" по территории Украины нет", – заявил он.

Также нет подтвержденных данных насчет дальнейших учений и испытаний этого вооружения, отметил Юсов.

Также сотрудник ГУР объяснил, что оккупанты применили "Орешник" для удара по Днепру, чтобы создать давление на Украину и партнеров.

Повторное применение такого оружия по Украине будет зависеть от решения российского диктатора Владимира Путина, отметил представитель разведки.

Он подтвердил, что "Орешник" является экспериментальным вариантом межконтинентальной баллистики РС-26 "Рубеж" и не изготавливался серийно. Что касается других характеристик, Юсов привел следующие данные: дальность до 5500 километров (оккупанты заявляли о 6000 км), скорость – более 5 махов или 6000 км/ч (ГУР ранее сообщало, что на конечном участке траектории скорость составляла 11 махов – более 13 400 км/ч).