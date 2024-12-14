"От Путина можно ожидать что угодно". ГУР ответило на данные о возможном ударе "Орешником"

Всем людям необходимо реагировать на воздушные тревоги и находиться в укрытиях во время них, отметил представитель разведки

Иллюстративное фото: ГУР

Украинская разведка призывает не пренебрегать опасностью и находиться в укрытии во время воздушных тревог, поскольку от россиян "можно ожидать чего угодно". Так заявления о возможности нового удара ракетой "Орешник" прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в эфире телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы РФ уже применили против Украины "все, что у них есть", поэтому не стоит пренебрегать возможностью дальнейших ударов "каким-то другим оружием".

Безусловно, всем людям необходимо реагировать на воздушные тревоги и находиться в укрытиях, отметил Черняк.

"И россияне не умеют честно вести войну, россияне не умеют соблюдать какие-либо правила участия в боевых действиях, россияне не умеют соблюдать международное законодательство. Поэтому, конечно, не игнорируем [воздушные тревоги], бережем себя", – заявил представитель ГУР.

Он добавил, что от российского диктатора Владимира Путина и его власти "можно ожидать все что угодно".

Накануне, 11 декабря, спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что на днях Россия может вновь применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине.

Также британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Совета нацбезопасности США написала, что Москва рассматривает возможность повторной атаки этой ракетой уже в выходные, 14-15 декабря.

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Москва может сделать это в ближайшие дни", – заявил чиновник.

По его словам, РФ хотела использовать это оружие, чтобы запугать Украину и ее сторонников, но такая ракета "не изменила правила игры на поле боя".

Собеседник FT добавил, что у России, вероятно, есть лишь несколько таких экспериментальных ракет, и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые РФ регулярно запускает по Украине.