"От Путина можно ожидать что угодно". ГУР ответило на данные о возможном ударе "Орешником"
Украинская разведка призывает не пренебрегать опасностью и находиться в укрытии во время воздушных тревог, поскольку от россиян "можно ожидать чего угодно". Так заявления о возможности нового удара ракетой "Орешник" прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в эфире телемарафона.
По его словам, Вооруженные силы РФ уже применили против Украины "все, что у них есть", поэтому не стоит пренебрегать возможностью дальнейших ударов "каким-то другим оружием".
Безусловно, всем людям необходимо реагировать на воздушные тревоги и находиться в укрытиях, отметил Черняк.
"И россияне не умеют честно вести войну, россияне не умеют соблюдать какие-либо правила участия в боевых действиях, россияне не умеют соблюдать международное законодательство. Поэтому, конечно, не игнорируем [воздушные тревоги], бережем себя", – заявил представитель ГУР.
Он добавил, что от российского диктатора Владимира Путина и его власти "можно ожидать все что угодно".
Накануне, 11 декабря, спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что на днях Россия может вновь применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине.
Также британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Совета нацбезопасности США написала, что Москва рассматривает возможность повторной атаки этой ракетой уже в выходные, 14-15 декабря.
"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Москва может сделать это в ближайшие дни", – заявил чиновник.
По его словам, РФ хотела использовать это оружие, чтобы запугать Украину и ее сторонников, но такая ракета "не изменила правила игры на поле боя".
Собеседник FT добавил, что у России, вероятно, есть лишь несколько таких экспериментальных ракет, и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые РФ регулярно запускает по Украине.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы "успешный" запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- Впоследствии ГУР сообщило, что россияне ударили из системы "Кедр", подлетное время этой ракеты от места запуска в Астраханской области до Днепра составило 15 минут. Заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.