СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру – фото
Служба безопасности Украины показала обломки новой российской экспериментальной баллистической ракеты, которой оккупанты 21 ноября атаковали Днепр. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.
AP и другим медиа показали фрагменты ракеты до того, как их забрали следователи. Встреча прошла в месте, локация которого не разглашается. Эти обломки еще не были проанализированы, сообщили сотрудники СБУ.
От российской ракеты остались обугленные и изуродованные провода и корпус размером с большую зимнюю шину, описывает агентство.
Представитель СБУ заявил, что обломки нашли следователи ведомства – и это первый случай, когда фрагменты такого вооружения обнаружили на территории Украины.
"Указанная ракета баллистическая, двигалась баллистической траекторией, на которую лишь влияло аэродинамическое сопротивление, следствием которого было повреждение, в частности, объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры города Днепра", – рассказал сотрудник спецслужбы.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- Впоследствии ГУР сообщило, что россияне ударили системы "Кедр", подлетное время этой ракеты от места запуска в Астраханской области до Днепра составляло 15 минут. Заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.