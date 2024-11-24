СБУ показала обломки экспериментальной ракеты РФ, которой та ударила по Днепру – фото

Представитель спецслужбы заявил, что это первый случай, когда фрагменты такого вооружения обнаружили на территории Украины

Скриншот из видео Associated Press

Служба безопасности Украины показала обломки новой российской экспериментальной баллистической ракеты, которой оккупанты 21 ноября атаковали Днепр. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press.

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AP и другим медиа показали фрагменты ракеты до того, как их забрали следователи. Встреча прошла в месте, локация которого не разглашается. Эти обломки еще не были проанализированы, сообщили сотрудники СБУ.

От российской ракеты остались обугленные и изуродованные провода и корпус размером с большую зимнюю шину, описывает агентство.

Скриншот из видео Associated Press

Скриншот из видео Associated Press

Скриншот из видео Associated Press

Скриншот из видео Associated Press

Представитель СБУ заявил, что обломки нашли следователи ведомства – и это первый случай, когда фрагменты такого вооружения обнаружили на территории Украины.

"Указанная ракета баллистическая, двигалась баллистической траекторией, на которую лишь влияло аэродинамическое сопротивление, следствием которого было повреждение, в частности, объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры города Днепра", – рассказал сотрудник спецслужбы.