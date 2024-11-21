Зеленский: РФ ударила новой ракетой, по характеристикам – межконтинентальная баллистика

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром россияне атаковали Украину новой ракетой, которая по всем характеристикам соответствует межконтинентальной баллистической.

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"[Россия] боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", – заявил глава государства.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Днепр разными типами ракет, в частности запустили из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.

В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.

Официально западные страны еще не комментировали этот удар.