Над Польшей поднимали авиацию страны и союзников во время российской атаки по Украине

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшее состояние готовности

Польский F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI/EPA)

Утром из-за российской атаки по объектам, в частности на западе Украины, в небо над Польшей поднималась авиация страны и ее союзников по НАТО, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Оперативный командующий привлек все имеющиеся силы и средства – было задействовано дежурство боевых пар самолетов, а наземные системы противовоздушной обороны и разведки были приведены в наивысшее состояние готовности.

Ранее, 17 ноября, во время массированной российской атаки по Украине над Польшей тоже поднималась авиация страны и союзников.

В то же время Польша, как и другие соседи Украины-члены НАТО, все еще не согласилась сбивать российские ракеты над Украиной своими силами.