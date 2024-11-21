Над Польшей поднимали авиацию страны и союзников во время российской атаки по Украине
Польский F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI/EPA)

Утром из-за российской атаки по объектам, в частности на западе Украины, в небо над Польшей поднималась авиация страны и ее союзников по НАТО, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

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Оперативный командующий привлек все имеющиеся силы и средства – было задействовано дежурство боевых пар самолетов, а наземные системы противовоздушной обороны и разведки были приведены в наивысшее состояние готовности.

Ранее, 17 ноября, во время массированной российской атаки по Украине над Польшей тоже поднималась авиация страны и союзников.

В то же время Польша, как и другие соседи Украины-члены НАТО, все еще не согласилась сбивать российские ракеты над Украиной своими силами.

  • Российские оккупационные войска атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой – это первая атака этим вооружением по Украине.
  • В общей сложности Силы ПВО сбили шесть ракет типа Х-101.
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