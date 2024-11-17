Туск об атаке РФ: Путина звонками никто не остановит, следующие недели решающие

По мнению политика, следующие недели будут решающими "не только для самой войны, но и для нашего будущего"

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что телефонная дипломатия не остановит российского диктатора Владимира Путина и не может заменить "подлинную поддержку Украины со стороны всего Запада".

"Путина телефонными звонками никто не остановит. Атака минувшей ночью, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада", – написал он в соцсети X.

По мнению политика, следующие недели будут решающими "не только для самой войны, но и для нашего будущего".

Ранее, в пятницу 15 ноября, немецкое правительство сообщило, что канцлер Олаф Шольц и диктатор Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.

В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. Канцлер отметил: "Германия имеет решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется".

После звонка Путину Шольц связался с Туском. Последний тогда отмечал: ему "было приятно узнать", что канцлер не только четко осудил агрессию РФ, но и повторил польскую позицию – ничего об Украине без Украины.