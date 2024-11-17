Туск об атаке РФ: Путина звонками никто не остановит, следующие недели решающие
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что телефонная дипломатия не остановит российского диктатора Владимира Путина и не может заменить "подлинную поддержку Украины со стороны всего Запада".
"Путина телефонными звонками никто не остановит. Атака минувшей ночью, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада", – написал он в соцсети X.
По мнению политика, следующие недели будут решающими "не только для самой войны, но и для нашего будущего".
Ранее, в пятницу 15 ноября, немецкое правительство сообщило, что канцлер Олаф Шольц и диктатор Путин провели первый телефонный разговор с декабря 2022 года.
В звонке Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира. Канцлер отметил: "Германия имеет решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется".
После звонка Путину Шольц связался с Туском. Последний тогда отмечал: ему "было приятно узнать", что канцлер не только четко осудил агрессию РФ, но и повторил польскую позицию – ничего об Украине без Украины.
- Также утром из – за массированной атаки РФ по Украине в польское небо поднималась авиация страны и союзников. Польша, как и другие соседи Украины-члены НАТО, все еще не согласилась сбивать российские ракеты над Украиной своими силами.
- Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона. В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из – за атаки РФ.
- В результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. Из-за российской атаки в Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения.