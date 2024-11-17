Из-за атаки РФ в Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения
Из-за российского массированного ракетного обстрела Одесщины погибли два человека, пострадавший, сообщила областная прокуратура.
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Захватчики попали по энергетической инфраструктуре региона – погибли два сотрудника энергообъекта, написало ведомство.
В Одесском районе из-за атаки пострадал 17-летний парень, его с осколочными ранениями доставили в больницу, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие последствия атаки.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – пожизненное заключение.
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