Через російську атаку в Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий та пошкодження

Фото: Одеська обласна прокуратура

Через російський масований ракетний обстріл Одещини загинуло двоє людей, є постраждалий, повідомила обласна прокуратура.

Загарбники поцілили по енергетичній інфраструктурі регіону – загинули двоє співробітників енергооб'єкта, написало відомство.

В Одеському районі через атаку постраждав 17-річний хлопець, його з осколковими пораненнями доставили до лікарні, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, котрі фіксують наслідки атаки.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Одеська обласна прокуратура