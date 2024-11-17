Українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки – Зеленський

Впродовж тижня окупанти застосували проти України майже 140 ракет різних типів, більш ніж 900 керованих авіабомб та понад 600 ударних безпілотників

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Під час комбінованої атаки РФ українські пілоти винищувачів F-16 збили близько 10 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, впродовж тижня окупанти застосували проти України майже 140 ракет різних типів, більш ніж 900 керованих авіабомб та понад 600 ударних безпілотників.

Наразі триває ліквідація наслідків російського удару на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях, зазначив голова держави.

"Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", – написав президент.

Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони.