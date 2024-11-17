Українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки – Зеленський
Під час комбінованої атаки РФ українські пілоти винищувачів F-16 збили близько 10 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.
За його даними, впродовж тижня окупанти застосували проти України майже 140 ракет різних типів, більш ніж 900 керованих авіабомб та понад 600 ударних безпілотників.
Наразі триває ліквідація наслідків російського удару на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях, зазначив голова держави.
"Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", – написав президент.
Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони.
- 28 травня стало відомо, що загалом союзники пообіцяли передати Україні близько 80 бортів F-16, але деякі постачання триватимуть до 2028-го.
- 10 липня Зеленський заявив, що Україні загалом треба 128 бортів F-16, щоб ефективно захиститися від Росії.
- Наприкінці серпня Повітряні сили повідомили, що під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь. Згодом головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що захисник у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети та атакував третю.