Україна отримає від Норвегії літаки F-16 "найближчим часом" – Умєров
Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Україна найближчим часом отримає шість винищувачів F-16 від Норвегії. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Окремий фокус — авіаційна компонента. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Умєров під час Ради Україна-НАТО у Брюсселі 17 жовтня провів переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Український міністр повідомив колезі про ситуацію на фронті та розповів про потреби Сил оборони, зокрема у далекобійній зброї. За словами Умєрова, вдалося досягнути конкретних домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.

Також Умєров запросив Норвегію приєднатися до "Данської моделі", в межах якої оборонні підприємства України отримують пряме фінансування від союзників. Наприкінці міністр додав, що скоро очікуються "нові анонси", але подробиць не розкрив.

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