Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16
Україна отримає від США крилаті авіабомби дальністю до 130 км, які підходять для винищувачів F-16. Таке рішення 26 вересня ухвалив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.
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"Щоб посилити можливості України для завдання дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності (JSOW)", – заявив Байден.
Також він доручив Міноборони США відремонтувати та передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot і додаткові ракети до неї. Крім цього, Пентагону доручено розширити навчання українських пілотів F-16 – у 2025 році планують підготувати ще 18 осіб.
"Це ґрунтується на моєму рішенні на початку цього року переспрямувати експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та людей", — сказав Байден.
Президент США наказав Пентагону виділити всі $5,5 млрд, які залишилися, на допомогу Україні. Термін дії допомоги, яку Конгрес схвалив минулої осені, добігає кінця 30 вересня. Кошти будуть виділені до кінця 2024 року.
Пентагон також оголошує про виділення $2,4 млрд на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На ці кошти в Україну планують поставити додаткові системі протиповітряної оборони, дрони та боєприпаси класу "повітря-земля".
Таким чином, Байден підтвердив слова президента Володимира Зеленського про оголошення допомоги на $ 7,9 млрд.
Зброя має систему GPS-навігації та інерційну систему управління, внаслідок чого боєприпаси можуть вражати цілі як на суші, так і у воді. Її носіями можуть бути літаки різних типів: F-15, F-16, F/A-18 та F-35.
- У Пентагоні 20 вересня пообіцяли використати всі $5,8 млрд з президентської програми PDA на озброєння для України.
- Як повідомило 25 вересня видання Politico, Білий дім наразі працює над продовженням військової допомоги Україні, яка може "згоріти". Розробляється план Б.
- Глава Міноборони України Рустем Умєров заявив, що $6 млрд від США точно не "згорять". Він пояснив, як працює механізм виділення допомоги.
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