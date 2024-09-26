Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16
Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Україна отримає від США крилаті авіабомби дальністю до 130 км, які підходять для винищувачів F-16. Таке рішення 26 вересня ухвалив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому. 

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"Щоб посилити можливості України для завдання дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності (JSOW)", – заявив Байден.

Також він доручив Міноборони США відремонтувати та передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot і додаткові ракети до неї. Крім цього, Пентагону доручено розширити навчання українських пілотів F-16 – у 2025 році планують підготувати ще 18 осіб. 

"Це ґрунтується на моєму рішенні на початку цього року переспрямувати експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та людей", — сказав Байден.

Президент США наказав Пентагону виділити всі $5,5 млрд, які залишилися, на допомогу Україні. Термін дії допомоги, яку Конгрес схвалив минулої осені, добігає кінця 30 вересня. Кошти будуть виділені до кінця 2024 року.

Пентагон також оголошує про виділення $2,4 млрд на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На ці кошти в Україну планують поставити додаткові системі протиповітряної оборони, дрони та боєприпаси класу "повітря-земля".

Таким чином, Байден підтвердив слова президента Володимира Зеленського про оголошення допомоги на $ 7,9 млрд.

Довідка. Joint Standoff Weapon – тактична плануюча керована авіаційна бомба, яка вражає стаціонарні та рухливі цілі за межами зон ППО. Дальність ураження цілі 110 – 130 км, довжина боєприпасу – 4 м, а вага – 483 кг. Бомба має "ракетне" позначення. Це означає, що у разі оснащення ракетним двигуном JSW перетворюється на крилату ракету з дальністю польоту до 560 км.
Зброя має систему GPS-навігації та інерційну систему управління, внаслідок чого боєприпаси можуть вражати цілі як на суші, так і у воді. Її носіями можуть бути літаки різних типів: F-15, F-16, F/A-18 та F-35. 
Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16

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