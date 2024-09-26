Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16

Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Україна отримає від США крилаті авіабомби дальністю до 130 км, які підходять для винищувачів F-16. Таке рішення 26 вересня ухвалив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.

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"Щоб посилити можливості України для завдання дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності (JSOW)", – заявив Байден.

Також він доручив Міноборони США відремонтувати та передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot і додаткові ракети до неї. Крім цього, Пентагону доручено розширити навчання українських пілотів F-16 – у 2025 році планують підготувати ще 18 осіб.

"Це ґрунтується на моєму рішенні на початку цього року переспрямувати експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та людей", — сказав Байден.

Президент США наказав Пентагону виділити всі $5,5 млрд, які залишилися, на допомогу Україні. Термін дії допомоги, яку Конгрес схвалив минулої осені, добігає кінця 30 вересня. Кошти будуть виділені до кінця 2024 року.

Пентагон також оголошує про виділення $2,4 млрд на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На ці кошти в Україну планують поставити додаткові системі протиповітряної оборони, дрони та боєприпаси класу "повітря-земля".

Таким чином, Байден підтвердив слова президента Володимира Зеленського про оголошення допомоги на $ 7,9 млрд.

Довідка. Joint Standoff Weapon – тактична плануюча керована авіаційна бомба, яка вражає стаціонарні та рухливі цілі за межами зон ППО. Дальність ураження цілі 110 – 130 км, довжина боєприпасу – 4 м, а вага – 483 кг. Бомба має "ракетне" позначення. Це означає, що у разі оснащення ракетним двигуном JSW перетворюється на крилату ракету з дальністю польоту до 560 км.

Зброя має систему GPS-навігації та інерційну систему управління, внаслідок чого боєприпаси можуть вражати цілі як на суші, так і у воді. Її носіями можуть бути літаки різних типів: F-15, F-16, F/A-18 та F-35.

У Пентагоні 20 вересня пообіцяли використати всі $5,8 млрд з президентської програми PDA на озброєння для України.

Як повідомило 25 вересня видання Politico, Білий дім наразі працює над продовженням військової допомоги Україні, яка може "згоріти". Розробляється план Б.

Глава Міноборони України Рустем Умєров заявив, що $6 млрд від США точно не "згорять". Він пояснив, як працює механізм виділення допомоги.

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