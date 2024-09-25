Білий дім працює над планом Б для продовження військової допомоги Україні – Politico

Йдеться про $5,9 млрд, які можуть "згоріти" 1 жовтня

Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом розширення своїх повноважень щодо відправлення в Україну американської зброї та обладнання на $5,9 млрд до закінчення фінансового року 30 вересня. Про це повідомило видання Politico.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ці повноваження, які є частиною пакета допомоги Україні, ухваленого у квітні, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну. Гроші потім витрачаються на заміну цього обладнання в американських арсеналах.

Але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня. З цих коштів залишилося $5,9 млрд, які можуть "згоріти". Білий дім працює, щоб продовжити ці повноваження без ухвалення Конгресу, як передбачено законодавством.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх постачаннях", – пише Politico.

Представник Пентагону підполковник Чарлі Дітц заявив, що якщо здійснювати вчасно, "постачання можуть вийти за межі [фінансового року] без проблем".

Білий дім хотів, щоб Конгрес включив гроші до плану фінансування, який дозволив працювати уряду США після 1 жовтня. Новий варіант Білого дому збереже гроші для допомоги України навіть без дій Конгресу.

Це питання знову виникло, коли спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив деталі запропонованого ним тримісячного пакета фінансування, в який не було включено продовження повноважень щодо України.

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік $5,9 млрд президентських повноважень на вилучення озброєнь, які вона не використала. Ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс назвав невикористання цих повноважень "не справжньою проблемою", якщо адміністрація вирішить виділити ці гроші протягом наступного тижня.

Очільник підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт сказав: "Я розумію, що вже є обхідний шлях, який адміністрація Байдена планує використати. Я не зовсім впевнений, як вони збираються це зробити. Але мені сказали, що вони це зроблять".

5 серпня агенція Reuters писала, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

7 вересня у Пентагоні заявили, що США "у будь-який спосіб використають" кошти для підтримки України після того, як у вересні завершиться фіскальний рік.

Читайте також: "Можуть бути ракети "повітря-земля" для F-16". У США готують новий пакет допомоги – Голос Америки