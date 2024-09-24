"Можуть бути ракети "повітря-земля" для F-16". У США готують новий пакет допомоги – Голос Америки

Проте джерела ЗМІ зазначили, що перелік озброєння у пакеті ще фіналізується та може змінитися

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

У середу 25 вересня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн – це найбільший пакет, надісланий з травня, повідомляє Голос Америки з посиланням на декількох неназваних посадовців Штатів.

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Один з представників американської влади заявив ЗМІ, що пакет може містити боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, котрі дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту та зони дії протиповітряної оборони РФ.

Також посадовець додав, що пакет міститиме боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів і броньованих машин, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди й протитанкові ракети TOW.

Проте посадовці зазначили, що перелік озброєння у пакеті ще фіналізується та може змінитися. Планується надіслати зброю за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA) – це дозволяє Пентагону надсилати Україні допомогу безпосередньо зі своїх військових запасів.

Наразі у Пентагону лишилося близько $5,8 млрд із виділених у квітні $60,8 млрд для України. Проте ці кошти можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів до кінця фінансового року. Посадовці заявили Голосу Америки, що "працюють над планами на випадок непередбачених обставин", якщо парламент Штатів не схвалить необхідне рішення вчасно.

Очікується, що цей пакет допомоги оголосять на тлі зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом та кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс, котра має відбутися у Білому домі в четвер. Офіційні особи заявили ЗМІ, що під час зустрічі Зеленський планує презентувати свій План перемоги щодо припинення війни з Росією, а також наполягатиме на необхідності зняття обмежень на використання озброєнь, котрі Штати передають Україні.

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Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

24 вересня Зеленський розповів про План миру Конгресменам США. Він підкреслив, що План не залежить від будь-яких рішень Путіна.

Зеленський розповів що буде, якщо Байден не підтримає План перемоги. За словами президента, Україна продовжить жити за "планом Б".

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