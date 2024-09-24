План перемоги Зеленського складається з п'яти пунктів. ABC News дізналося деталі

У плані немає поступок Росії — він навпаки спрямований на тиск на Кремль, наголосив співрозмовник ABC News

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

План перемоги президента Володимира Зеленського містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних союзників. Про це журналістам ABC News повідомив співрозмовник з оточення глави держави.

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Зеленський в інтерв'ю Good Morning America розповів, що план перемоги має стати шляхом до дипломатичного завершення війни. Він зазначив, що лише маючи сильну позицію, можна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити конфлікт.

За інформацією джерела, близького до президента, план складається з п'яти пунктів, які включають конкретні дані про військову допомогу Україні та дипломатичні й політичні заходи. У ньому немає поступок Росії — він навпаки спрямований на тиск на Кремль, наголосив співрозмовник ABC News.

Зеленський підкреслив, що план є "терміновим", оскільки його мета — якнайшвидше завершити війну, щоб уникнути її затягування. Він також висловив сподівання, що майбутні вибори в США не вплинуть на підтримку України, але визнає можливість змін у політиці й наголошує на необхідності бути готовими до цього.

22 вересня Зеленський розповів, що буде робити Україна, якщо Байден не підтримає План миру. У президента є "план Б".

23 вересня The Times повідомив, що Курська операція – частина Плану миру України. Всього він складається з чотирьох основних пунктів.

24 вересня Зеленський розповів про План миру Конгресменам США. Він підкреслив, що План не залежить від будь-яких рішень Путіна.

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