Запрошення України в НАТО є частиною Плану перемоги: Єрмак розкрив деталі

План перемоги складається з двох частин, і союзники не мають зважати на будь-які погрози з боку Росії

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський презентує у США, містить чіткі кроки, які б Україна хотіла побачити від союзників задля досягнення миру. Він складається з двох частин – військової та дипломатичної, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

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Він підкреслив, що вступ України в НАТО – це частина Плану перемоги, тому союзники не мають зважати на погрози РФ щодо ескалації війни.

"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", – сказав він.

За його словами, з 2022 року Україна збільшила виробництво зброї вшестеро, але цього все ще недостатньо. Керівник ОП закликав союзників збільшити військову допомогу та пришвидшити її відправлення. В пріоритеті дрони, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, снаряди та далекобійні системи. Також Єрмак закликає союзників більше інвестувати у виробництво української зброї.

22 вересня Зеленський розповів, що буде робити Україна, якщо Байден не підтримає План миру. У президента є "план Б".

23 вересня The Times повідомив, що Курська операція – частина Плану миру України. Всього він складається з чотирьох основних пунктів.

24 вересня Зеленський розповів про План миру Конгресменам США. Він підкреслив, що План не залежить від будь-яких рішень Путіна.

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