Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы: Ермак раскрыл детали

План победы состоит из двух частей, и союзники не должны обращать внимание на какие-либо угрозы со стороны России

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский презентует в США, содержит четкие шаги, которые Украина хотела бы увидеть от союзников для достижения мира. Он состоит из двух частей – военной и дипломатической, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это часть Плана победы, поэтому союзники не должны обращать внимание на угрозы РФ относительно эскалации войны.

"Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", – сказал он.

По его словам, с 2022 года Украина увеличила производство оружия в шесть раз, но этого все еще недостаточно. Руководитель ОП призвал союзников увеличить военную помощь и ускорить ее отправку. В приоритете дроны, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, снаряды и дальнобойные системы. Также Ермак призывает союзников больше инвестировать в производство украинского оружия.

22 сентября Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если Байден не поддержит План мира. У президента есть "план Б".

23 сентября The Times сообщил, что Курская операция – часть Плана мира Украины. Всего он состоит из четырёх основных пунктов.

24 сентября Зеленский рассказал о Плане мира Конгрессменам США. Он подчеркнул, что План не зависит от каких-либо решений Путина.

Читайте также: Зеленский: План победы – это фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с РФ