План победы Зеленского состоит из пяти пунктов. ABC News узнало детали

В плане нет уступок России — он, наоборот, направлен на давление на Кремль, подчеркнул собеседник ABC News

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

План победы президента Владимира Зеленского включает в себя пять пунктов и точные объемы военной помощи, которую Украина хочет получить от западных союзников. Об этом журналистам ABC News сообщил собеседник из окружения главы государства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Зеленский в интервью Good Morning America рассказал, что план победы должен стать путем дипломатического завершения войны. Он отметил, что, только имея сильную позицию, можно заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить конфликт.

По информации источника, близкого к президенту, план состоит из пяти пунктов, включающих конкретные данные о военной помощи Украине и дипломатических и политических мерах. В нем нет уступок России — он, наоборот, направлен на давление на Кремль, подчеркнул собеседник ABC News.

Зеленский подчеркнул, что план "срочный", поскольку его цель – как можно быстрее завершить войну, чтобы избежать ее затягивания. Он также выразил надежду, что предстоящие выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но признает возможность изменений в политике и подчеркивает необходимость быть готовыми к этому.

22 сентября Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если Байден не поддержит План мира. У президента есть "план Б".

23 сентября The Times сообщил, что Курская операция – часть Плана мира Украины. Всего он состоит из четырёх основных пунктов.

24 сентября Зеленский рассказал о Плане мира Конгрессменам США. Он подчеркнул, что План не зависит от каких-либо решений Путина.

Читайте также: Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы: Ермак раскрыл детали