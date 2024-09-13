Близько $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес нічого не зробить – AP

Конгрес США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Близько $5,8 млрд американської допомоги для України може "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників.

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За їх словами, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на приблизно $5,8 млрд, якщо Конгрес не продовжить повноваження Пентагону із надсилання допомоги Києву з власних запасів.

Джерела видання повідомили, що адміністрація американського президента звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження з фінансування у будь-яку резолюцію, котру законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня. Це потрібно, щоб було фінансування федерального уряду та для запобігання зупиненню його роботи (шатдауну).

Загалом, чиновники сподіваються продовжити ці повноваження з фінансування ще на рік, але додали, що Пентагон розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Які це саме варіанти – не уточнюють.

Посадовці зазначили, що спливає термін дії допомоги на близько $5,8 млрд за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). За ним допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США, що дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників

Термін дії ще $100 млн за PDA не спливає наприкінці місяця, зауважили співрозмовники.

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Також, за їхніми даними, на допомогу Україні ще є трошки більш ніж $4 млрд за програмою USAI, термін дії яких теж не закінчиться цього місяця – вони діятимуть ще рік. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на виробництво озброєння, котре буде поставлено через рік чи більше.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун повідомляв, що контролер Пентагону (посадовець МО Штатів) надає вищому керівництву оборони та Збройних сил варіанти – і ті розглянуть способи використання фінансування за PDA та USAI.

Браун додав, що це фінансування може бути важливим для України, оскільки вона готується до зимових боїв.

Зокрема, розповів військовий, США могли б працювати з Україною над спроможностями протиповітряної оборони та здатністю захищати українську критичну інфраструктуру. Також, зауважив генерал, важливо, як Україна організує свою оборону на зиму, щоб вона могла уповільнити російське просування у ці місяці.

Associated Press зазначає: нездатність парламентарів вжити заходів для цього фінансування може знову стати серйозною невдачею у боротьбі України з Росією лише через п'ять місяців після того, як Конгрес "нарешті вийшов з тривалого і руйнівного глухого кута" та ухвалив нове фінансування для України.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

7 вересня речниця Пентагону заявила, що США "у будь-який спосіб використають" кошти для підтримки України після того, як у вересні завершиться фіскальний рік.

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