Пакет від США на $250 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ

БМП Bradley (Ілюстративне фото: Пентагон)

США виділили новий пакет допомоги Збройним Силам України на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони та інше озброєння. Пентагон розкрив повний вміст нового пакета.

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У повідомленні оборонного відомства йдеться, що це 65-й транш обладнання, яке буде надано адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена із власних запасів від серпня 2021 року.

Пакет допомоги містить:

→ ракети RIM-7 і допомогу для ППО;

→ ракети Stinger;

→ боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

→ ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бойові машини піхоти Bradley;

→ бронетранспортери M113;

→ протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

→ боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

→ патрульні катери;

→ морське навчальне обладнання;

→ обладнання та боєприпаси для підриву;

→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Вранці у п'ятницю, 6 вересня, міністр оборони США Ллойд Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.

29 липня США оголосили про пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн за механізмом PDA, згодом Пентагон повідомив про ще один пакет на $1,5 млрд уже за іншою програмою.

9 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 млн, в ньому ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди та інше озброєння.

23 серпня Байден оголосив про пакет допомоги, який містить ракети до систем ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками та інше озброєння.

5 вересня журналісти Reuters писали, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

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