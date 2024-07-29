США виділяють новий пакет військової допомоги Україні обсягом до $200 млн

Himars (Фото: EPA)

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн, повідомив Голос Америки з посиланням на радника Білого дому Джона Кірбі. Згодом відповідний указ президента США Джо Байдена з'явився на сайті його адміністрації.

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Анонсується, що новий пакет безпекової допомоги обсягом до $200 млн буде за програмою спеціальних президентських повноважень.

Йдеться про механізм Presidential Drawdown Authority (PDA) — за ним допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США. Це дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників.

Кірбі повідомив, що у цей пакет допомоги увійдуть:

→ засоби протиповітряної оборони;

→ артилерійські боєприпаси для систем HIMARS;

→ мінометні снаряди;

→ протитанкові ракети Javelin.

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У повідомленні зазначається, що Пентагон також надає Україні довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України (USAI): це робиться для посилення засобів ППО, засобів для далекобійних ударів і протитанкових потужностей.

В опублікованому документі Байден звертається до держсекретаря Ентоні Блінкена щодо виділення до $200 млн на оборонні товари й послуги від Міністерства оборони, а також на військову освіту та тренування для України.

Ще президент США розпорядився, аби голова дипломатії визначив: чи важливо для інтересів безпеки Сполучених Штатів надати для України ще до $70 млн.

23 липня Байден передав держсекретарю Блінкену й міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України.

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