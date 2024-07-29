США виділяють новий пакет військової допомоги Україні обсягом до $200 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн, повідомив Голос Америки з посиланням на радника Білого дому Джона Кірбі. Згодом відповідний указ президента США Джо Байдена з'явився на сайті його адміністрації.
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Анонсується, що новий пакет безпекової допомоги обсягом до $200 млн буде за програмою спеціальних президентських повноважень.
Йдеться про механізм Presidential Drawdown Authority (PDA) — за ним допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США. Це дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників.
Кірбі повідомив, що у цей пакет допомоги увійдуть:
→ засоби протиповітряної оборони;
→ артилерійські боєприпаси для систем HIMARS;
→ мінометні снаряди;
→ протитанкові ракети Javelin.
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У повідомленні зазначається, що Пентагон також надає Україні довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України (USAI): це робиться для посилення засобів ППО, засобів для далекобійних ударів і протитанкових потужностей.
В опублікованому документі Байден звертається до держсекретаря Ентоні Блінкена щодо виділення до $200 млн на оборонні товари й послуги від Міністерства оборони, а також на військову освіту та тренування для України.
Ще президент США розпорядився, аби голова дипломатії визначив: чи важливо для інтересів безпеки Сполучених Штатів надати для України ще до $70 млн.
- 23 липня Байден передав держсекретарю Блінкену й міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України.
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