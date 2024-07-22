У липні та серпні Україні передадуть ще 100 000 снарядів у межах чеської ініціативи

Ян Ліпавський заявив, що наразі до ініціативи долучилися 18 країн, 15 з яких вже виконали свої зобов'язання і зробили внесок

Артилерійські снаряди (Фото: ЕРА / Oleg Petrasyuk)

Західні союзники у межах чеської ініціативи відправлять в Україну ще 100 000 артилерійських снарядів у липні та серпні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Ceske Noviny.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 000 боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році", – заявив він.

За словами глави чеської дипломатії, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, 15 з яких вже виконали свої зобов'язання і зробили внесок. Це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 000 боєприпасів, додав Ліпавський.

Спочатку обговорювалася можливість постачання 800 000 снарядів до України. Однак у березні Ліпавський повідомив, що Київ може отримати до 1,5 млн боєприпасів. У квітні президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага виявила понад 1 млн артилерійських снарядів у третіх країнах, які можуть бути придбані для ЗСУ.

Наприкінці травня 2024 року повідомлялося, що лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.

25 червня Петр Павел повідомив, що Сили оборони вже отримали першу партію боєприпасів, закуплених союзниками у межах чеської ініціативи.

Читайте також: Reuters: НАТО посилить стандартизацію артснарядів, щоб зробити їх взаємозамінними