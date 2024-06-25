Перша партія боєприпасів від чеської ініціативи вже прибула до України – Фіала

Початково йшлося про 800 000 боєприпасів, але згодом звучали заяви і про 1 млн, і про 1,5 млн снарядів, які ЗСУ можуть отримати в межах чеської ініціативи

Петр Фіала (Фото: ЕРА)

Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

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"Деякий час тому перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула до України. Ми робимо те, що потрібно", – заявив він.

Чеський прем'єр не уточнив, про яку саме кількість снарядів йдеться.

Загалом початково йшлося про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Але у березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів. У квітні президент Чехії Петр Павел казав, що Прага знайшла понад 1 млн артснарядів у третіх країнах, які можна придбати для ЗСУ.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Проте станом на кінець травня лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.

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