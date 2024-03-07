Норвегія виділяє понад $150 млн на артилерійські снаряди для України

Йонас Гар Стере (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Норвегія виділяє близько $150 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

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"Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Він додав, що разом з тим Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів президент Франції Емманюель Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.

Цю ініціативу підтримали, зокрема, Франція, Бельгія, Німеччина, Литва та Латвія.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

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