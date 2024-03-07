Норвегия выделяет более $150 млн на артиллерийские снаряды для Украины

Йонас Гар Стере (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Норвегия выделяет около $150 млн на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

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"Сегодня мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Он добавил, что вместе с тем Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить за несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней президент Франции Эмманюэль Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в том числе чешское предложение.

Эту инициативу поддержали Франция, Бельгия, Германия, Литва и Латвия.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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