Євросоюз може надати Україні до березня не мільйон артснарядів, а 600 000 – Bloomberg

Фото: Генштаб ЗСУ

З мільйона артилерійських снарядів, який європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних євродипломатів, знайомих з питанням.

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За словами співрозмовників журналістів, міністри оборони, які зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, можуть спробувати підрахувати інші постачання, щоб збільшити загальну кількість, але все одно не досягнуть мети в мільйон снарядів.

"Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, Росія може продовжувати артилерійські обстріли, поки її піхота атакує українські позиції. Це несправедлива боротьба для українських захисників", – сказала Енн Марі Дейлі, дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що українські війська в середньому випускають лише на третину менше снарядів, ніж росіяни. За естонськими оцінками, Москва має намір отримати близько 4,5 мільйона снарядів як власного виробництва, так і з Північної Кореї.

"І хоча більш сучасні гаубиці й обладнання для наведення означають, що українським військам не потрібно стільки снарядів, як російським, щоб завдати такої ж шкоди, кількісний недолік не може бути подоланий повністю", – сказав Певкур.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а дослідні зразки цих боєприпасів вже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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