Нідерланди виділяють для України 122 млн євро: понад 80 млн з них підуть на закупівлю снарядів

Кайса Оллонгрен (Фото: EPA)

Нідерланди виділяють 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також уряд країни інвестує 10 млн євро у покращення кіберзахисту України. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні в Палаті представників, цитує її пресслужба уряду.

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За словами Оллонгрен, країна, окрім виділення 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, також перерахує 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння. Крім того, Амстердам виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну і за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свободу, рівність, права людини, – сказала Оллонгрен.

У відомстві зазначили, що ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а дослідні зразки цих боєприпасів вже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155-мм щомісяця.

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