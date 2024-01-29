Нидерланды видят для Украины 122 млн евро: более 80 млн из них пойдут на закупку снарядов
Нидерланды выделяют 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также правительство страны инвестирует 10 млн евро в улучшение киберзащиты Украины. Об этом сообщила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сегодня в Палате представителей, цитирует ее пресс-служба правительства.
По словам Оллонгрен, страна, кроме выделения 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины, также перечислит 25 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки вооружения. Кроме того, Амстердам выделит еще 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины.
"Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Сейчас важно показать, что мы помогаем Украине. Они борются за свою страну и за ценности, которые мы разделяем: самоопределение, свободу, равенство, права человека, – сказала Оллонгрен.
В ведомстве отметили, что эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров.
- В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.
- 14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.
- 28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155-мм ежемесячно.
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