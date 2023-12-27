Стандарт НАТО. Камишін: У 2024 році плануємо серійне виробництво снарядів калібру 155 мм

У цьому виробництві Україна залежить від партнерів через постачання дефіцитних порохів

Снаряди 155 мм на заводі Rheinmetall (Ілюстративне фото: EPA)

Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а дослідні зразки цих боєприпасів вже проходять випробування. Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін, передає Укрінформ.

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"Україна почала розробляти снаряди 155-го калібру. У нас вже є дослідні зразки, з якими ми проходимо випробування. Наступного року плануємо розпочати їх серійне виробництво", – заявив міністр.

За його словами, налагодження виробництва цих снарядів залежить від партнерів, першочергово – від постачальників порохів стандарту НАТО, які не виготовляються в Україні.

"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", – пояснив посадовець.

17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники скоротили постачання Україні снарядів калібру 155 мм через війну в Ізраїлі.

7 грудня українська делегація на Конференції оборонних індустрій у Вашингтоні досягла домовленості з американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

22 грудня Камишін повідомив, що Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників.

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