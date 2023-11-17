Зеленський: Постачання 155 мм снарядів скоротилося через Ізраїль. Це життя, кожен воює сам
17.11.2023, 09:50
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники скоротили постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм через війну в Ізраїлі. Про це він повідомив у коментарі журналістам, цитує його Barrons із посиланням на AFP.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, постачання західних снарядів скоротилося і сповільнилося після атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні.
"Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні. Просто кожен воює сам. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми маємо захищати те, що належить нам", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що зараз склади союзників "порожні або є легальний мінімум, який конкретна держава надати не може".
"І цього недостатньо", — заявив глава держави
Водночас Зеленський подякував зусиллям США для нарощування виробництва боєприпасів.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
- 26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.
Читайте також: Боррель: Швидше за все, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готова
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі