Зеленський: Постачання 155 мм снарядів скоротилося через Ізраїль. Це життя, кожен воює сам

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники скоротили постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм через війну в Ізраїлі. Про це він повідомив у коментарі журналістам, цитує його Barrons із посиланням на AFP.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, постачання західних снарядів скоротилося і сповільнилося після атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні.

"Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні. Просто кожен воює сам. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми маємо захищати те, що належить нам", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз склади союзників "порожні або є легальний мінімум, який конкретна держава надати не може".

"І цього недостатньо", — заявив глава держави

Водночас Зеленський подякував зусиллям США для нарощування виробництва боєприпасів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

Читайте також: Боррель: Швидше за все, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готова

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.