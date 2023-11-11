RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Боррель: Швидше за все, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готовою

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 18:03
Боррель: Швидше за все, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готовою - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять військову допомогу Україні, і Європа має бути готовою до цього. Про це він сказав під час виступу на конгресі партії європейських соціалістів у Малазі 11 листопада.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ми маємо багато проблем, які стануть подвійним випробуванням для ЄС. Насамперед – це Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою. І ми, європейці, які мають необхідні засоби для цього, маємо бути готовими, політично кажучи, продовжувати допомагати Україні з огляду на те, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – заявив Боррель.

Ще одним випробуванням він назвав війну Ізраїлю та ХАМАС.

  • 3 листопада у Білому домі оголосили, що у США вичерпується наявне фінансування військової підтримки України за однією з програм, і Штати відправлятимуть менші пакети, щоб "розтягнути" допомогу. 
  • У Пентагоні просять Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий Байденом, щоб Штати могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою.

Читайте також: Боррель: Росія готова приносити в жертву більше людей. До Путіна таким був Сталін

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Жозеп Боррельвійськова допомога

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 