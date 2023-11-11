Боррель: Швидше за все, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готовою

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять військову допомогу Україні, і Європа має бути готовою до цього. Про це він сказав під час виступу на конгресі партії європейських соціалістів у Малазі 11 листопада.

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"Ми маємо багато проблем, які стануть подвійним випробуванням для ЄС. Насамперед – це Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою. І ми, європейці, які мають необхідні засоби для цього, маємо бути готовими, політично кажучи, продовжувати допомагати Україні з огляду на те, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – заявив Боррель.

Ще одним випробуванням він назвав війну Ізраїлю та ХАМАС.

3 листопада у Білому домі оголосили, що у США вичерпується наявне фінансування військової підтримки України за однією з програм, і Штати відправлятимуть менші пакети, щоб "розтягнути" допомогу.

У Пентагоні просять Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий Байденом, щоб Штати могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою.

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