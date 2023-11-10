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"Рамштайн-17" відбудеться в середині листопада – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 17:51
Сабріна Сінгх (Скриншот з відео)

Заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що наступне засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні відбудеться в середині листопада. 

"Лише минулого місяця в нас була контактна група. У середині листопада в нас буде ще одна контактна група з питань оборони України. Союзники та партнери й далі підтримують Україну", – сказала вона.

Сінгх заявила, що Вашингтон збирається й надалі надавати пакети військової допомоги Україні, хоча їх стане менше, поки немає схвалення від Конгресу.

"Тож ми справді просимо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", – сказала вона.

Речниця додала, що адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала додатковий пакет на підтримку України, Ізраїлю та глобальної гуманітарної допомоги, а також Індійсько-Тихоокеанського регіону. Вона зазначила, що необхідність ухвалити цей пакет продовжує наростати, оскільки Конгрес відхилив початковий запит, тож США були змушені зменшити підтримку України.

  • Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
  • Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
  • 7 листопада Сенат США заблокував спробу ухвалити закон про надання допомоги лише Ізраїлю та без згадки про допомогу Україні.

Читайте також: Посол США підтвердила, що Україна використовує всю допомогу за призначенням

Мілана Головань
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війнарамштайнСабріна Сінгх
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