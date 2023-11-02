Посол США підтвердила, що Україна використовує всю допомогу за призначенням
Жодна одиниця наданої Україні від США техніки, жодна гуманітарна допомога, бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були перенаправлені не за призначенням. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Fox News.
"Я можу сказати, що жодна одиниця техніки не була перенаправлена не за призначенням, жодна гуманітарна допомога чи будь-яка інша пряма бюджетна підтримка, чи інші види допомоги", – сказала вона.
Брінк зазначила, що один з її пріоритетів на посаді посла США є нагляд за допомогою, яку надає країна.
"І я сприймаю це дуже серйозно і дуже офіційно. І третина нашого персоналу на місцях зосереджена на нагляді", – повідомила вона.
Окрім цього разом із посольством працює Офіс генерального інспектора з трьох різних агенцій, зазначила Брінк.
"Треба продовжувати – ми за цим стежимо, як яструб. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, але українці були неймовірно відкритими, надаючи всю безпекову та іншу допомогу, щоб ми могли дивитися на те, що відбувається", – підсумувала посадовиця.
- Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- У вересні стало відомо про рішення США призначити спеціальну моніторингову команду. Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч очолив команду, котра перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США.
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