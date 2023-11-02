Посол США подтвердила, что Украина использует всю помощь по назначению

Ни одна единица предоставленной Украине от США техники, ни гуманитарная помощь, бюджетная поддержка или другие виды помощи не были перенаправлены не по назначению. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Fox News.

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"Я могу сказать, что ни одна единица техники не была перенаправлена не по назначению, ни одна гуманитарная помощь или какая-либо другая прямая бюджетная поддержка или другие виды помощи", – сказала она.

Бринк отметила, что одним из ее приоритетов в должности посла США является надзор за помощью, предоставляемой страной.

"И я воспринимаю это очень серьезно и очень официально. И треть нашего персонала на местах сосредоточена на надзоре", – сообщила она.

Кроме этого вместе с посольством работает Офис генерального инспектора из трех разных агентств, отметила Бринк.

"Нужно продолжать – мы за этим следим, как ястреб. И нам нужно продолжать тесно сотрудничать, но украинцы были невероятно открытыми, оказывая всю безопасность и другую помощь, чтобы мы могли смотреть на происходящее", – подытожила чиновница.

Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

В сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч возглавил команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.

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