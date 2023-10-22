Байден просить у Конгресу понад $60 млрд для України. Посол розписала, куди підуть гроші

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти з пакета в $61,4 млрд, який Конгрес може схвалити для допомоги Києву. Про це вона написала у Facebook.

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За її словами, цей запит — це бачення Білого дому та аналізувати його необхідно лише після затвердження Конгресу.

У запиті фігурують такі цифри:

Оборонні витрати

— $46,1 млрд, з яких $30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.

— $18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту та підготовку, надані уряду України;

— $12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

— $1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

— $14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна, фінансова, цивільна та ядерна безпека

— $14,75 млрд включають $11,8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

— $2,2 млрд для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, які постраждали від конфлікту;

— $360 млн Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

— $100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінуванню та суміжним програмам;

— Допомога у сфері ядерної безпеки – $149,5 млн Національної ядерної адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога

— Гуманітарна допомога передбачає $481 млн на програми підтримки українцям, які прибувають до США за програмою Uniting for Ukraine.

— Крім того, Україні пропонують виділити значну частину фінансування, передбачену надання гуманітарної допомоги, Ізраїлю та постраждалим регіонам (розподіл країнами поки що не завершено):

— $3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США України та Ізраїлю, а також регіонам, які постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

— $5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії проти України, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними та глобальними наслідками цих воєн.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні , вистачить приблизно на півроку.

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