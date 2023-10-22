Байден просит у Конгресса более $60 млрд для Украины. Посол расписала, куда пойдут деньги

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства из пакета в $61,4 млрд, который Конгресс может одобрить для помощи Киеву. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, данный запрос — это видение Белого дома и анализировать его необходимо только после утверждения Конгресса.

В запросе фигурируют следующие цифры:

Оборонные расходы

— $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.

— $18 млрд – на пополнение оборонных товаров из складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

— $12 млрд – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

— $1,7 млрд – для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

— $14,4 млрд – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

Экономическая, финансовая, гражданская и ядерная безопасность

— $14,75 млрд включают $11,8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине;

— $2,2 млрд для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

— $360 млн Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

— $100 млн – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;

— Помощь в сфере ядерной безопасности – $149,5 млн Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

Гуманитарная помощь

— Гуманитарная помощь предусматривает $481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

— Кроме того, Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам пока не завершено):

— $3,5 млрд для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украины и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

— $5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России против Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих войн.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепления безопасности границ США.

11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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