WSJ: У Пентагона есть еще $5,2 млрд на военную помощь Украине, хватит примерно на полгода

В казне Пентагона есть еще $5,2 млрд средств на оказание военной помощи Украине, и при сохранении тех же темпов поддержки этого хватит еще примерно на шесть месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников Минобороны США.

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По данным журналистов, $5,2 млрд на помощь в сфере безопасности для Украины – это "примерно шесть месяцев вооружения, если США продолжат отправлять поставки в Украину такими же темпами, как и с начала марта".

"Это около 12% от общей суммы в $43,9 млрд помощи в области безопасности, которую США направили после вторжения России в феврале 2022 года", – сказано в публикации.

Также США использовали для поддержки Украины средства программы Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI), но на данный момент, как пишут журналисты, казна USAI пуста.

WSJ пишет, что оставшиеся у Пентагона $5,2 млрд появились после того, как в мае чиновники обнаружили ошибку в бухгалтерском учете, "что по сути дало Минобороны США больше денег для Украины, чем оно предполагало". Ошибка возникла из-за несоответствия в оценке Пентагоном поставляемого вооружения. Также у Пентагона есть около $1,6 млрд, которые он использует для пополнения собственных запасов оружия.

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