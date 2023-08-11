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Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 06:45
Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, в том числе $24 млрд для Украины. Часть представителей республиканской партии могут быть против. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США.

По словам собеседника Reuters, запрос президента США велик, при этом он охватывает только первый квартал текущего 2024 финансового года, и Белый дом надеется, что с Конгрессом удастся достичь соглашения.

Как отмечается, эта просьба Байдена к Конгрессу может столкнуться с противодействием некоторых крайне правых республиканцев, особенно тех, кто имеет тесные связи с бывшим президентом Дональдом Трампом и хотят сократить помощь, которую Вашингтон направляет Киеву после полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года.

Трамп – лидер в гонке за кандидатуру кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году, он резко критиковал поддержку США Украины в войне. И 70 членов Палаты представителей поддержали неудачное июльское предложение сократить финансирование Украины.

Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд – из них $24 млрд для помощи Украине и других международных нужд, $4 млрд на обеспечение безопасности границ и $12 млрд на помощь при стихийных бедствиях.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что в сенате, возглавляемом демократами, существует сильная поддержка обеих партий, направленная на то, чтобы предоставить больше для поддержки Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл решительно поддержал помощь Украине, заявив, что большая часть денег тратится в Соединенных Штатах, и сославшись на важность объединения демократического мира против агрессии со стороны России или Китая.

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти дал понять в июне, что любой запрос на дополнительную помощь Украине столкнется с трудностями в Конгрессе.

В последний раз Палата представителей и Сенат одобрили помощь киевскому правительству в размере $48 млрд в декабре 2023 года –  до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.

Читайте также: Детали запроса Белого дома в Конгресс о помощи Украине – всего около $24 млрд

  • WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.
  • По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.
  • 7 августа стало известно, что администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.

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Наталья Медведева
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