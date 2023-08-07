США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams – CNN

Первая партия танков Abrams, которую США поставят Украине, одобрена к отправке, танки должны прибыть в Украину к началу осени. Об этом заявил глава отдела закупок сухопутных войск США Дуг Буш, передает CNN.

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"С ними все готово, – сказал Буш журналистам на брифинге. – Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе".

Военный добавил, что решение об отправке первой партии Abrams было принято на минувших выходных, 5-6 августа.

В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они должны были поступить на вооружение через несколько месяцев.

В мае сообщалось, что 250 украинских танкистов начинают обучение в Германии на танках M1A1 Abrams.

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