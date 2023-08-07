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США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams – CNN

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 21:26
США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams – CNN - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Первая партия танков Abrams, которую США поставят Украине, одобрена к отправке, танки должны прибыть в Украину к началу осени. Об этом заявил глава отдела закупок сухопутных войск США Дуг Буш, передает CNN.

"С ними все готово, – сказал Буш журналистам на брифинге. – Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. Итак, вы знаете, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе".

Военный добавил, что решение об отправке первой партии Abrams было принято на минувших выходных, 5-6 августа.

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Наталья Медведева
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