США схвалили відправлення до України першої партії танків Abrams – CNN

Першу партію танків Abrams, яку США поставлять Україні, схвалено до відправлення, танки мають прибути в Україну до початку осені. Про це заявив голова відділу закупівель сухопутних військ США Дуг Буш, повідомляє CNN.

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"З ними все готово, – сказав Буш журналістам на брифінгу. – Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України разом із усім, що з ними пов'язано. Боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. Отже, ви знаєте, це не просто танки, це повний пакет, що йде з ним. Це все ще в процесі".

Військовий додав, що рішення про відправлення першої партії Abrams було ухвалено минулими вихідними, 5-6 серпня.

На початку 2023 року в США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2, вони мали надійти на озброєння за кілька місяців.

У травні повідомлялося, що 250 українських танкістів розпочинають навчання в Німеччині на танках M1A1 Abrams.

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