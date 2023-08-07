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США схвалили відправлення до України першої партії танків Abrams – CNN

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 21:26
США схвалили відправлення до України першої партії танків Abrams – CNN - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Першу партію танків Abrams, яку США поставлять Україні, схвалено до відправлення, танки мають прибути в Україну до початку осені. Про це заявив голова відділу закупівель сухопутних військ США Дуг Буш, повідомляє CNN.

"З ними все готово, – сказав Буш журналістам на брифінгу. – Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України разом із усім, що з ними пов'язано. Боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. Отже, ви знаєте, це не просто танки, це повний пакет, що йде з ним. Це все ще в процесі".

Військовий додав, що рішення про відправлення першої партії Abrams було ухвалено минулими вихідними, 5-6 серпня.

Читайте також: Українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams: що залишилося освоїти

Наталія Медведєва
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